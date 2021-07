Minister Van Nieuwenhuizen brengt bezoek aan Limburg

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) brengt zaterdag een bezoek aan het door overstromingen getroffen Limburg. Ze krijgt een rondleiding in een natuurgebied boven Venlo, waar water naartoe kan stromen om de stand in de Maas te laten zakken.

Naarmate het waterpeil in de Maas stijgt, stroomt er steeds meer water Maaspark Ooijen-Wanssum in. Op die manier kan het waterpeil in de rivier tot 35 centimeter dalen. Het natuurgebied ligt een half uur van Venlo, een van de steden die de afgelopen dagen zwaar werd getroffen door het extreme weer. Veel mensen werden uit de Noord-Limburgse stad geƫvacueerd.