Noodverordening vanwege vervuild slib in buitengebied Valkenburg

Mensen mogen voorlopig niet in het buitengebied rond het Limburgse Valkenburg komen. De watersnood daar heeft zwaar verontreinigd slib achtergelaten en “dat wordt door de GGD ingeschaald als een groot gezondheidsrisico”, aldus burgemeester Daan Prevoo. Hij heeft een noodverordening ingesteld. Wie toch in het gebied komt, riskeert een hoge boete.

Ook het centrum van Valkenburg is voor een deel verboden terrein. Alleen inwoners en ondernemers mogen ernaartoe.

Prevoo zegt dat Valkenburg is overstroomd door een “soep van Geulwater, regenwater, rioolwater en alle middelen die mensen in kelders en garages hebben staan, zoals verf, brandbare stoffen en frituurvet. Dat heeft zich vermengd tot een dusdanige substantie dat de GGD een waarschuwing heeft uitgebracht om daar niet mee in aanraking te komen.”

Alle speeltuintjes in het getroffen gebied blijven in elk geval de komende tien dagen dicht vanwege vervuild slib. Kinderen moeten de komende anderhalve week ook niet op gazons spelen.

Ongeveer 2300 woningen zijn getroffen door de wateroverlast. Daarvan zijn er 700 zo beschadigd en vervuild dat de bewoners er voorlopig niet meer kunnen wonen. Zij moeten de komende tijd een ander onderkomen krijgen. Bovendien zijn 270 horeca-ondernemingen en 180 winkels getroffen. Bij het opruimen van de schade is 1100 ton afval verwijderd. “Die getallen liegen er niet om”, aldus Prevoo.