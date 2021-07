Duitslandgangers laten zich niet afschrikken door nieuwe regels

Nederlandse vakantiegangers die van plan zijn vakantie te vieren in Duitsland lijken grotendeels gewoon te gaan. Kampeerders laten zich niet afschrikken door een quarantaineplicht vanaf dinsdag voor personen zonder volledige coronavaccinatie, zeggen boekingssites voor campings ACSI Suncamp en Vacansoleil. Wel komen er veel vragen binnen.

Onduidelijkheid is volgens verkoopmanager Frank Jacobs van Suncamp het centrale woord bij de vele telefoontjes die de organisatie zegt binnen te krijgen. “Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Ze vragen of ze naar Duitsland kunnen en wat de regels zijn.”

Nederlanders vanaf 6 jaar oud moeten vanaf dinsdag bij een verblijf in Duitsland vijf dagen in quarantaine als zij nog niet volledig zijn gevaccineerd of hersteld zijn van een besmetting. Daarnaast moeten alle Nederlanders een digitaal formulier invullen om het buurland in te mogen. Dat komt door het hoge aantal besmettingen in ons land en de Duitse inschaling van Nederland als een zogenoemd hoogrisicogebied.

De aangescherpte regels zijn met name voor gezinnen lastiger, zegt Jacobs. Veel kinderen zijn nog niet gevaccineerd. Maar tot massale annuleringen leidt het volgens hem niet. “Het beeld is wel dat Nederlanders gewoon naar Duitsland gaan.” De annuleringsmogelijkheden zijn bij Suncamp afhankelijk van de individuele camping. Soms is geld terug een optie, andere keren een waardebon of een omboeking naar een andere locatie.

Bij Vacansoleil kunnen kampeerders omboeken naar een andere bestemming of later tijdstip, maar daar wordt volgens de boekingssite “niet of nauwelijks” gebruik van gemaakt. “Mensen willen gewoon naar Duitsland.” Volgens een woordvoerder zou dat kunnen komen doordat op een camping mensen anders dan in een hotel naar buiten kunnen en in geval van quarantaine al “een eigen bubbel” hebben. Wel zegt hij dat het aantal Nederlandse boekingen voor een Duitse vakantie bij Vacansoleil vergeleken met eerdere weken met 20 procent afnam.

Bij vakantieparken is het beeld wisselend. Centerparcs kreeg net als de campingsites ook meer vragen en niet veel meer annuleringen of verzoeken tot omboeken. Dat komt voor een deel doordat mensen al vaker kozen voor een vakantie in eigen land. “Normaal waren er 30 tot 40 procent Duitsers in onze Nederlandse parken, dit jaar was dat al verminderd tot 15 tot 20 procent”, zegt Centerparcs, dat ziet dat de meeste buitenlandse gasten alsnog willen komen. Dat geldt ook voor Nederlanders die naar een Duits park zouden gaan.

Landal GreenParks stelt dat niet gevaccineerde Nederlanders soms graag willen omboeken naar een park in eigen land. Daar zou in de volgeboekte parken ruimte voor zijn doordat Duitsers de omgekeerde weg bewandelen.