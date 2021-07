Eventuele testkosten bij terugkeer voor eigen rekening

Als Nederlandse vakantiegangers na 8 augustus een negatieve test nodig hebben om terug naar huis te gaan, en hiervoor kosten moeten maken, zijn deze voor eigen rekening. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Na 8 augustus gelden er strengere regels voor terugkeer naar Nederland: reizigers moeten kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, recent corona hebben gehad of negatief zijn getest.

Een PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn bij vertrek naar Nederland, een antigeentest maximaal 24 uur. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld wel meerdere dagen over hun terugreis kunnen doen, zolang ze maar aannemelijk kunnen maken dat de test bij vertrek maximaal 48 uur (PCR-test) of 24 uur (antigeentest) oud was.

Niet in elk land zijn er kosten aan een test verbonden, benadrukt een woordvoerder van het ministerie. Op wijsopreis.nl kunnen mensen terecht voor informatie over de verschillen tussen landen.

Op overtreding van de nieuwe regels staat een boete van 95 euro. Als bijvoorbeeld een stel met drie nog niet gevaccineerde kinderen ouder dan 12 jaar terugkeert naar Nederland zonder de kinderen te laten testen, komt dat hen te staan op een boete van 95 euro per kind.

Op www.nederlandwereldwijd.nl is per land te zien waar mensen terechtkunnen voor een coronatest.