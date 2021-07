Fieldlab vraagt duidelijkheid over doorgaan eendaagse festivals

Fieldlab Evenementen vraagt om snelle duidelijkheid voor eendaagse evenementen die nog wel op de kalender staan. De organisatie noemt het “buitengewoon zuur” dat alle meerdaagse festivals met overnachting tot in ieder geval 1 september niet kunnen doorgaan.

“Het is voor de branche goed dat er nu duidelijkheid is hierover, hoewel het natuurlijk niet is wat zij had gewild”, zegt een woordvoerder van Fieldlab. “Het is te hopen dat er nu ook snel duidelijkheid komt over de eendaagse evenementen.”

Voor eendaagse festivals na 13 augustus en andere meerdaagse festivals na 1 september blijft het nog afwachten of die wel kunnen doorgaan. Een besluit daarover wordt in de komende weken genomen en gecommuniceerd op de komende coronapersconferentie op 13 augustus.

Fieldlab Evenementen zette tijdens de coronacrisis diverse testevenementen op. Daarbij werd gekeken naar hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden. Zo vonden er in maart twee testfestivals plaats op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen. In totaal waren er 129.000 mensen bij de evenementen, met 103 mogelijke coronabesmettingen.

Eerder deze maand noemde Fieldlab de plannen om het festivalleven aan banden te leggen “een klap in het gezicht”. De organisatie vond het toen vooral jammer dat het kabinet ondanks gedegen onderzoek niet alle aanbevelingen had overgenomen.