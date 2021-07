CIDI doet aangifte tegen maker muurschildering Berghuis

Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft maandag aangifte gedaan tegen de maker van de muurschildering waarop voetballer Steven Berghuis is afgebeeld als slachtoffer van de Holocaust. Die was te zien in Rotterdam en is vermoedelijk gemaakt door een of meerdere supporters van Feyenoord. De aanvoerder van Feyenoord stapt van die club over naar aartsvijand Ajax, en dat viel niet bij alle fans goed.

Op de schildering werd Berghuis afgebeeld met grote neus, keppeltje en Jodenster, met daarnaast de tekst ‘Joden lopen altijd weg’. “Dit is ontzettend discriminerend naar joden en kan je niet meer wegzetten als baldadigheid tegen Ajax”, aldus een woordvoerster van CIDI. De organisatie heeft aangifte gedaan van groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie en het opzettelijk beledigen op grond van ras, godsdienst en levensovertuiging.

CIDI acht de kans groot dat degene die de muurschildering heeft gemaakt, opgespoord wordt. “We denken dat er door middel van camerabeelden wel iemand gevonden kan worden”, aldus de woordvoerster. Er is op dit moment nog niemand in beeld. “We hebben dit weekend vluchtig contact gehad met de politie, maar willen zij stappen ondernemen, dan moet er aangifte gedaan worden.” Dat is maandagmiddag gebeurd.

De organisatie laat daarnaast weten ook aangifte te doen tegen de groep Feyenoord-supporters die zondag na de oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki in de Kuip antisemitische spreekkoren ten gehore bracht.