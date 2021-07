Herman van Veen viert nieuw record van 561 Carré-optredens

Cabaretier Herman van Veen heeft donderdagavond zijn 561e solovoorstelling in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gespeeld. De 76-jarige artiest is sinds vijf shows de nieuwe recordhouder en dat werd donderdag gevierd. Het oude record stond op naam van Toon Hermans, die in totaal 556 keer solo op het Amsterdamse podium stond.

Van Veen speelt momenteel zijn eerder uitgestelde jubileumvoorstelling in Carré. Met de show Dat kun je wel zien dat is hij wilde de komiek en zanger zijn 75e verjaardag en zijn vijftigjarig jubileum als artiest vieren. Door corona moest de tournee in 2020 worden geschrapt. Van Veen haalt de reeks nu alsnog in.

De cabaretier werd donderdagavond na afloop van zijn voorstelling verrast met het nieuws. Hij werd op het podium gehuldigd met vijftig gouden ballonnen.

Het groepje cabaretiers dat de afgelopen eeuw honderden keren op het podium van Carré stond is beperkt. Onder Hermans en Van Veen staan in het klassement onder anderen Freek de Jonge, Paul van Vliet en Youp van ‘t Hek. De kans dat zij ooit bij het nieuwe record van Van Veen in de buurt komen, is klein.

De Jonge stond overigens van alle Nederlandse cabaretiers het meest op het toneel in Carré; in totaal meer dan zeshonderd keer. Maar ruim de helft van deze optredens deed hij samen met Bram Vermeulen als het duo Neerlands Hoop (1968-1979). Deze tellen dus niet als solo-optredens.