Meer asielzoekers en nareizigers door coronaversoepelingen

Asielzoekers en zogeheten nareizigers kwamen in het tweede kwartaal weer meer naar Nederland omdat zij door versoepelingen van coronamaatregelen makkelijker konden reizen. Nog steeds deden minder mensen een eerste asielverzoek dan voor de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt het statistiekbureau CBS op basis van cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

In het tweede kwartaal van 2021 deden 3355 mensen een eerste asielverzoek, een kwart meer dan een kwartaal eerder. Vooral in juni zag de IND meer asielverzoeken binnenkomen. Dat komt omdat toen internationaal veel reisbeperkingen werden opgeheven. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 was het aantal eerste asielverzoeken nog steeds 35 procent lager.

Bijna een op de drie eerste asielverzoeken kwam van Syriërs. Die vormen hiermee de grootste groep asielzoekers. Ook Turken en Afghanen vroegen vaak asiel aan.

De onderzoekers zien dat in het vorige kwartaal veel familieleden van asielzoekers met een verblijfsvergunning naar Nederland kwamen om te worden herenigd met hun gezin. Het aantal nareizigers nam vergeleken met het eerste kwartaal toe met 73 procent tot 2580. Dat is zelfs hoger dan voor de coronacrisis. “Dit komt mede doordat zowel asielaanvragers als nareizigers in coronatijd gewacht hebben met het indienen van een aanvraag”, verklaren de statistici.

