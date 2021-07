Man die Nederlander aanviel in Italië zou boos op VS zijn geweest

De Italiaanse autoriteiten zeggen dat een Irakees die deze week een Nederlandse toerist neerstak in Florence geen religieus motief had. De Koerd heeft in de stad meerdere mensen aangevallen en zou daarbij zijn gedreven door een afkeer jegens Amerikanen.

De Nederlander was afgelopen donderdag aangevallen in een tram. Italiaanse media schrijven dat het slachtoffer een steekwond heeft opgelopen, maar niet in levensgevaar is. De vermeende dader is aangehouden. Hij zou ook andere mensen hebben aangevallen en vroeg zijn slachtoffers soms in het Engels waar ze vandaan kwamen.

De aanvallen hebben in de stad geleid tot geschokte reacties, maar volgens de lokale autoriteiten gaat het niet om terrorisme. De verdachte zou boos zijn geweest op de VS. Die bouwen hun afwezigheid af in Irak, waar ze betrokken waren bij de strijd tegen terreurgroep IS. De Koerd vond naar verluidt dat de Amerikanen zijn mensen daarmee in de steek laten.