RIVM gaat rioolwater vaker onderzoeken op coronavirus

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat vanaf dit najaar dubbel zo vaak het rioolwater onderzoeken op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in het AD. Door vaker rioolwatermonsters te nemen, kan een opleving van het virus sneller in beeld komen.

Nu wordt het rioolwater, afkomstig van alle ruim driehonderd rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland, een of twee keer per week onderzocht. Dat wordt drie of vier keer. “Door vaker rioolwatermonsters te analyseren krijgen we een actueler beeld. En hoe actueler, hoe sneller we kunnen zien of er ergens een eventuele opleving is en hoe sneller hier maatregelen op getroffen kunnen worden”, aldus het RIVM.

Als mensen het coronavirus onder de leden hebben, kunnen virusdeeltjes in de ontlasting komen en zo in het riool belanden. Behalve de uitslagen van coronatests en het aantal coronapatiƫnten in ziekenhuizen, geeft ook rioolwateronderzoek weer hoe het virus zich verspreidt.

Door de uitbraak van corona in 2020 is het rioolwateronderzoek in een stroomversnelling gekomen. Dat onderzoek is nog niet eerder zo hoog opgeschaald, omdat het een grote logistieke en organisatorische opgave is. Daarvoor is voldoende menskracht en apparatuur nodig, aldus het RIVM. “Dit is een proces dat nog voortdurend in ontwikkeling is.” Sinds september 2020 worden alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland bemonsterd, waarmee landelijke dekking werd bereikt.