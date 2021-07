Rover: ProRail verwacht tot oktober kwetsbaar spoor door tekort

ProRail verwacht dat de problemen met de dienstregeling als gevolg van het gebrek aan verkeersleiders zich minstens tot oktober kunnen blijven voordoen. Reizigersorganisatie Rover zegt daarover te zijn ingelicht door de spoorbeheerder.

ProRail denkt volgens Rover dat er na 1 oktober minder krapte is in het rooster, omdat er in die periode minder personeel met verlof is. Het bedrijf heeft al langer te maken met een tekort aan verkeersleiders. Daardoor is het lastig om de roosters rond te krijgen en kan een enkele afmelding volgens de spoorbeheerder tot gevolg hebben dat er minder treinen rijden.

Zo reden er vrijdag door de onderbezetting tot 23.00 uur geen intercity’s tussen Amsterdam en Amersfoort en was dat in de nacht van donderdag op vrijdag het geval op de trajecten Utrecht-Arnhem, Ede Wageningen-Barneveld Zuid en Utrecht Centraal-Rhenen. Volgens Rover springen er momenteel mensen bij in onder meer op posten in Roosendaal, Kijfhoek (Zuid-Holland) en Utrecht, waar veel krapte zou zijn in het rooster.

ProRail probeert de problemen onder meer aan te pakken door recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken, tijdelijk weer in te zetten op locaties waar ze hard nodig zijn. Ook is het werving- en selectiebudget dit jaar ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog.

Rover vindt dat de werkwijze van het spoorbedrijf minder kwetsbaar opgezet moet worden. “Het is aan de reiziger niet uit te leggen dat als een iemand uitvalt, het treinverkeer stil ligt”, stelt directeur Freek Bos. “Dat vraagt om een fundamenteel andere inrichting van de systemen, waarin het vervoeren van reizigers voorop moet staan.”

ProRail, dat nog niet heeft gereageerd op het bericht van Rover, moet wat de reizigersorganisatie betreft “alles uit de kast halen” om hinder op het spoor te beperken. Zo zouden er bij roosterproblemen minder treinen moeten rijden, in plaats van dat een traject helemaal stilvalt. Ook verwacht Rover dat mensen die door zulke spoorhinder alternatief vervoer moeten regelen “ruimhartig” gecompenseerd worden en dat de reisinformatie duidelijker wordt, wanneer het personeelstekort voor problemen zorgt.

De organisatie prijst het ProRail-personeel dat nu bijspringt vanwege de krapte. “Rover heeft begrepen dat de medewerkers op de verkeersleiding momenteel maximaal flexibel bijspringen waar nodig en heeft daar veel waardering voor.”