Vijfde lustrum Pride door corona opnieuw bescheiden van opzet

Voor het tweede jaar op rij wordt Pride Amsterdam als gevolg van de coronamaatregelen sober gevierd. Dat is dit jaar extra jammer, omdat Pride nu het 25-jarig jubileum zou vieren.

De versoberde viering betekent geen straat- en pleinfeesten en geen botenparade door de grachten, traditioneel het klapstuk van het grote lhbti-evenement. Desondanks staat er het nodige op het programma. Zo wordt op 7 augustus de Pride Walk gelopen, een mars voor vrijheid en gelijkheid, van de RAI naar de Dam.

In het Vondelpark is er de openluchttentoonstelling Celebrating Diversity, die aan de hand van foto’s terugkijkt op 25 jaar Pride. Vanuit The Student Hotel (voor de gelegenheid omgedoopt tot The Pride Hotel) wordt weer 24 uur per dag Pride TV gemaakt, overal in Nederland gratis te zien via het tv-kanaal van OUTtv. In het Stadsarchief loopt tot en met 10 oktober de expositie Amsterdam Regenboogstad, 25 jaar Pride. Verder zijn er lezingen, documentaires en (muziek)voorstellingen van onder anderen Dolly Bellefleur.

Een deel van het openbaar vervoer in Amsterdam rijdt het komende jaar, tot na de Pride in 2022, in regenboogkleuren. De ov-bedrijven hebben drie bussen en een tram laten bestickeren met regenbogen en het woord ‘welkom’ in verschillende talen, om zichtbaar te maken “dat alle mensen welkom zijn in het openbaar vervoer en zich daarin veilig moeten voelen”, aldus de betrokken vervoerders.

Vrijdag begon in Utrecht de Pride Pilgrimage. Een groep gelovige lhbti’ers loopt een pelgrimstocht langs elf kerken tussen Utrecht en Amsterdam, met in elke kerk een korte viering. De tocht eindigt zaterdagmiddag in de Westerkerk, bij het Homomonument.

Afgelopen donderdag sloeg André van Duin bij dat monument ceremonieel de eerste munt ter ere van 25 jaar Pride Amsterdam. Op de munt is een vuist met daarin de regenboogvlag afgebeeld.

Het thema is dit jaar ‘Take pride in us’. Mensen worden uitgenodigd om trots te zijn op “iedereen die niet aan de hetero-norm voldoet”, zei Pride-directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz daarover.