Bij vaccinatielocatie in Houten wordt woensdag laatste prik gezet

Bij de vaccinatielocatie Expo in Houten, een van de grotere locaties in regio Utrecht, worden op woensdag de laatste prikken gezet. De locatie sluit omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, het vaccinatietempo afneemt en ook huurtermijnen voor vaccinatielocaties aflopen, aldus een woordvoerder van GGD regio Utrecht. Later worden ook andere grote vaccinatielocaties daarom gesloten.

De laatste prik wordt gezet onder trompetmuziek, gespeeld door een medewerker die veel op de vaccinatielocatie gewerkt heeft. “Hij heeft het idee zelf aangedragen”, vertelt de zegsvrouw. Ook wordt nog gesproken door Maaike Schaap, manager vaccineren van de GGD. Naar verwachting wordt de laatste prik iets voor 20.00 uur gezet. In totaal zijn er dan meer dan 143.000 vaccinaties geweest bij de locatie, meldt de GGD.

“Bijna iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie is inmiddels geheel of gedeeltelijk gevaccineerd, heeft een afspraak ingepland of heeft een uitnodiging ontvangen. We plannen elke week nog duizenden afspraken in, maar die aantallen lopen al terug”, legde de gezondheidsdienst eerder uit.

Volgens de woordvoerder is de grote capaciteit voor het vaccineren dan ook niet meer nodig. “Op een gegeven moment houdt het op.” In plaats van grootschalig wordt meer gericht gevaccineerd, zegt de GGD. Ook onder meer locaties in de Jaarbeurs in Utrecht en de Rijtuigenloods in Amersfoort zullen sluiten.