Nieuwe kaart met risiconiveaus gepresenteerd

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt snel, maar het is niet duidelijk of dit woensdag terug te zien is wanneer de overheid de risiconiveaus in de 25 veiligheidsregio’s weer vaststelt. Het aantal ziekenhuisopnames daalt namelijk nog niet, en die cijfers tellen ook mee.

Nederland heeft vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Momenteel staan tien regio’s op ernstig en vijftien op zeer ernstig. De laagste twee niveaus, waakzaam en zorgelijk, gelden nergens.

Puur op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen week zouden het laagste en het hoogste risiconiveau, waakzaam en zeer ernstig, vanaf woensdag nergens gelden. De situatie in Drenthe en Zeeland zou dan zorgelijk zijn. De rest van het land zou uitkomen op ernstig. Amsterdam-Amstelland is naar verhouding nog de grootste brandhaard. Vorige week is het coronavirus vastgesteld bij 188 op de 100.000 mensen in en rond de hoofdstad, maar een paar weken geleden waren het er 914 op de 100.000. Dat is een daling van zo’n 80 procent. De provincie Groningen, tot voor kort ook een grote brandhaard, zou ook in ‘ernstig’ vallen, net boven de grens met zorgelijk.

Vorige week eindigden de regio’s Zeeland, Groningen, IJsselland, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost door het aantal ziekenhuisopnames op zeer ernstig. Als in die regio’s alleen het aantal positieve testen was geteld, zou de situatie er ernstig zijn geweest.

Voor de maatregelen van het kabinet hebben de risiconiveaus overigens nog geen gevolgen. De beperkingen gelden in het hele land.