RIVM maakt zich zorgen over aantal coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt niet of nauwelijks meer, en dat terwijl de herfst voor de deur staat. Dat baart het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgen. “De circulatie van het virus stabiliseert en blijft aanzienlijk. Dat is een punt van zorg”, aldus Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Hij is ook voorzitter van het Outbreak Management Team dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak.

Het coronavirus gaat vooral rond in de herfst en de winter. “Het seizoenseffect op het reproductiegetal is 10 tot 15 procent. Dat gaat zich tegen ons keren”, aldus Van Dissel.

De astronomische herfst begint op 22 september. Een paar dagen eerder wil het kabinet de coronamaatregelen verder versoepelen. Dat kan, aldus Van Dissel. “In de komende tijd bouwt een groep immuniteit op en laten andere mensen zich hopelijk alsnog vaccineren. Dat helpt om het virus onder controle te hebben en te houden.”

Volgens de RIVM-baas zijn er nu in feite twee uitbraken aan de gang in Nederland: een onder gevaccineerden en een onder mensen die niet gevaccineerd zijn. “De belangrijkste verspreiding is onder de groep die niet immuun is. Voor een deel loopt dat over naar de groep die wel immuun is.” Van de mensen die nu in ziekenhuizen worden opgenomen vanwege coronaklachten, is bijna driekwart niet of nog niet helemaal gevaccineerd. Zo’n 15 procent van de opgenomen coronapatiĆ«nten is volledig gevaccineerd. Bij een deel werkt het vaccin niet goed door problemen met hun afweersysteem.

Het RIVM verwacht dat in de komende tijd zo’n 16.000 tot 22.000 coronapatiĆ«nten nog in het ziekenhuis zullen belanden, van wie 2200 tot 3400 op de intensive care. Dit zullen volgens Van Dissel vooral niet-gevaccineerden zijn. “Maar komt het in een maand of strekt het zich uit over twee jaar? Dat kunnen we niet voorspellen, de modellering is te complex.”

Van Dissel roept mensen op om zelftesten te gebruiken. Als die zelftest positief is, wordt dit in negen van de tien gevallen bevestigd in de teststraat van de GGD. Inmiddels gaat het bij de helft van alle nieuwe gevallen om mensen die eerst een zelftest hadden gedaan, daarbij zagen dat ze positief waren en vervolgens naar een testlocatie gingen om zekerheid te krijgen.

Het coronavirus werd 1,5 jaar geleden voor het eerst vastgesteld in Nederland. Sindsdien zijn zo’n 1,9 miljoen mensen positief getest. Het RIVM schat dat in werkelijkheid zo’n 4 miljoen Nederlanders het virus hebben opgelopen. Zo’n 60.000 mensen zijn in ziekenhuis opgenomen, van wie ongeveer 13.300 op de intensive care. Van ongeveer 18.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.