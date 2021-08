Eerste drie gasten nieuwe reeks College Tour bekend

Vrouwenvoetbalcoach Sarina Wiegman, de Vlaamse viroloog Marc Van Ranst en de Canadese schrijfster Margaret Atwood zijn de eerste drie gasten van het nieuwe seizoen van College Tour. Dat vertelde presentator Twan Huys woensdag in het Mediaforum van het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Wiegman is aan de beurt in de eerste aflevering van de nieuwe reeks, die op 31 augustus van start gaat bij NPO 2. Van Ranst volgt een week later op 7 september en de aflevering met Atwood is op 28 september te zien. Huys maakt binnenkort nog drie gasten bekend die door studenten zullen worden ondervraagd.

College Tour keerde vorig jaar na een afwezigheid van twee jaar terug op televisie. Het programma stopte tijdelijk toen Huys naar RTL 4 vertrok om een talkshow te presenteren. In 2019 werd er één seizoen gemaakt met Matthijs van Nieuwkerk als presentator.