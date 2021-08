Defensie: moeizaam mensen weg te krijgen uit Afghanistan

De inzet van Nederlandse vliegtuigen bij de evacuatievluchten uit Kabul is hard nodig, zegt directeur Operaties bij Defensie, Peter Reesink. Volgens hem zijn er nog veel mensen te evacueren en is het moeizaam hen weg te krijgen uit Afghanistan, vertelt hij in een bericht op de website van Defensie.

Bovendien versterken de Taliban hun posities rond de luchthaven, weet Reesink. “De situatie bij de poorten wisselt constant, is chaotisch en fragiel. Het is een aparte en ingewikkelde situatie.” Nederlandse toestellen nemen daarom ook andere nationaliteiten mee. “En later zien we wel”, zegt de directeur.

Zondag werd bekend dat het tweede transportvliegtuig, een C-130 Hercules, weer beschikbaar is. Het toestel was sinds donderdag defect. Defensie heeft een luchtbrug voor evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar het Pakistaanse Islamabad. Volgens Reesink wordt het daar ook steeds drukker. “Daar zorgt Defensie er overigens wel voor dat passagiers snel op een vlucht naar Schiphol zitten.”