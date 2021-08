Autoriteit Persoonsgegevens: scherm woonadressen zzp’ers af

De woonadressen van zzp’ers moeten in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) worden afgeschermd. Daarvoor pleit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een advies aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Adressen moeten alleen beschikbaar blijven voor bepaalde beroepsgroepen en instanties.

Op dit moment kan iedereen in het register de woonadressen van zzp’ers opzoeken. Dat heeft soms tot gevolg dat mensen worden gestalkt of bedreigd. “Je zal maar zzp’er zijn in de psychiatrie, en bang zijn dat een cliënt je thuis opzoekt”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “En het is toch onacceptabel als een journalist of activist denkt: ik publiceer dit artikel niet, want ik word al bedreigd en straks staan ze bij mij voor de deur.” Ook wijst Wolfsen op het gevaar dat met de persoonsgegevens identiteitsfraude kan worden gepleegd.

De AP ziet geen noodzaak voor het openbaar houden van woonadressen. Het Handelsregister is bedoeld om mensen en bedrijven te kunnen opzoeken en zo zeker te zijn dat iemand bevoegd is namens een bedrijf te spreken of handelen. Omdat zzp’ers dat altijd doen, gaat dat argument bij hen niet op. Bovendien beschikken bedrijven waarmee wordt samengewerkt via facturen al over de adressen van de zzp’ers.

Het systeem moet worden omgedraaid, stelt de AP aan Keijzer voor. De adressen moeten alleen nog ingezien kunnen worden door bepaalde beroepsgroepen en instanties zoals advocaten, notarissen, deurwaarders en in bepaalde gevallen journalisten.