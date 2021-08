Meer dan 1250 Nederlanders hebben zich in Afghanistan gemeld

Meer dan 1250 Nederlanders in Afghanistan hebben zich gemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is de laatste stand, zei plaatsvervangend secretaris-generaal Carola van Rijnsoever van het ministerie woensdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

Een flink deel van de Nederlanders is al geƫvacueerd. Dat zijn er meer dan 500, aldus de topambtenaar. Deze groep Nederlanders is trouwens veel groter dan het ministerie van tevoren had ingeschat. Het gaat veelal om Afghaanse Nederlanders.

De Amerikanen stoppen de evacuatiemissie uiterlijk 31 augustus, maar vermoedelijk zal het vliegveld al eerder op slot gaan voor evacuatievluchten. De vrees is dat de chaos rond het vliegveld van Kabul de komende dagen zal toenemen.

Volgens kolonel Andrew Houwman van de Netherlands Special Operations Command neemt de druk van de Taliban, de nieuwe machthebbers, op de luchthaven toe. De Taliban laten al geen Afghanen meer toe tot het vliegveld, aldus Houwman.