Ruimte voor 7000 tests per dag op speciale testlocatie Grand Prix

Bezoekers van de Grand Prix in Zandvoort kunnen zich volgend weekend vlak bij het station in de Noord-Hollandse plaats laten testen op corona. De tijdelijke locatie van Testen voor Toegang heeft ruimte voor ongeveer 7000 tests per dag, laat Stichting Open Nederland (SON) weten.

De testlocatie is geopend van donderdag 2 tot zondagochtend 5 september en is alleen te gebruiken door bezoekers van het Formule 1-weekeinde. Het gaat om mensen die (nog) niet volledig zijn gevaccineerd of geen herstelbewijs kunnen tonen.

Bezoekers van het evenement wordt gevraagd van tevoren in hun eigen woonplaats een test af te laten nemen. Omdat zo’n testbewijs maar 24 uur geldig is, moeten mensen die meerdere dagen naar het racefestijn gaan kijken zich tussentijds opnieuw laten testen. De speciale testlocatie in Zandvoort moet “aanvullende reisbewegingen” van mensen die een nieuwe test nodig hebben voorkomen, aldus SON, de organisator achter Testen voor Toegang.

Een kleine 70.000 mensen is dagelijks welkom bij de Grand Prix. Hoeveel van die bezoekers een meerdaags ticket hebben gekocht – en zich dus mogelijk tussentijds moeten laten testen – wil de organisatie niet zeggen. “We doen geen uitspraken over tickets”, aldus een woordvoerder.