Vijfde noodopvanglocatie opent donderdag in Amsterdam

De vijfde noodopvanglocatie voor evacués uit Afghanistan opent donderdag in Amsterdam, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Defensie stelt een deel van het Marine Etablissement Amsterdam beschikbaar. Het COA kan er ongeveer 350 evacués onderbrengen.

De eerste mensen worden donderdag aan het eind van de middag verwacht. Burgemeester Femke Halsema noemt het vanzelfsprekend dat de stad een bijdrage levert aan de tijdelijke noodopvang en heet de Afghanen van harte welkom. “Deze mensen hebben een afschuwelijke tijd achter de rug en verdienen rust in de noodopvang.” Samen met het COA onderzoekt de gemeente de eigen rol om ook na de noodopvang voor woonplek te zorgen.

De locatie aan de Kattenburgerstraat in Amsterdam is voor het grootste deel in handen van de gemeente. Defensie zit met onder andere de afdeling verantwoordelijk voor de werving en selectie nog op het marineterrein. Naast Amsterdam worden evacués opgevangen in de kazerne in Zoutkamp in Groningen, het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide (gemeente Zeist), de legerplaats De Harskamp in Harskamp en vanaf zondag in tentenkamp Heumensoord bij Nijmegen.