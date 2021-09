BuZa: zo’n 600 mensen in beeld voor hulp bij verlaten Afghanistan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo’n zeshonderd mensen in beeld met wie wordt gesproken over hulp bij het verlaten van Afghanistan. Het gaat om mensen waarmee het ministerie zoveel mogelijk contact probeert te houden, zegt het departement tegen het ANP. Wel benadrukt Buitenlandse Zaken dat de aantallen continu veranderen.

De groep bestaat vooral uit Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging. Van deze groep zijn er ongeveer vijfhonderd mensen in beeld. Daarnaast gaat het om twee ambassademedewerkers en zo’n 23 lokale medewerkers van de Europese Unie, de NAVO of de Verenigde Naties.

Tot slot vallen 56 Afghanen onder de motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Daarin wordt gevraagd om ook “medewerkers die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan (onder meer bewakers, judiciĆ«le medewerkers, koks, chauffeurs), medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten- en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers, fixers van journalisten en journalisten” bescherming en hulp te bieden.

Een speciaal belteam probeert in contact te blijven met deze groep, meldt het ministerie. Vijftig medewerkers van Buitenlandse Zaken houden zich hiermee bezig.

Inmiddels zijn 2500 mensen geƫvacueerd uit Afghanistan, van wie 1600 in Nederland zijn of hierheen komen. Wel zijn er naar verluidt inmiddels 15.000 tot 16.000 meldingen van mensen die bij het departement om hulp vragen.