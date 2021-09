Acties evenementenbranche na overleg met kabinet zonder uitkomst

Het gesprek tussen Unmute Us, het collectief van de evenementenbranche, en de demissionaire ministersploeg over de situatie waar de evenementensector zich in bevindt, heeft niets opgeleverd. Daarom vinden er op zaterdag 11 september nieuwe acties plaats in tenminste negen steden.

De evenementenbranche én bezoekers willen met de acties het kabinet oproepen festivals en evenementen weer open te stellen. Leiden, Maastricht en Enschede hebben zich als nieuwe steden aangesloten voor de tweede protestmars, terwijl Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam wederom van de partij zijn. Naar verwachting worden in de komende periode nog meer steden aangekondigd.

De evenementenbranche is boos dat het kabinet wel voetbalwedstrijden met volle stadions toestaat en dat dit weekend in Zandvoort de Dutch Grand Prix doorgaat, maar dat festivals en grote concerten nog steeds verboden zijn. Zowel de organisatoren als experts en virologen zien nauwelijks verschil tussen de culturele evenementen en de grote sportevenementen.

De branche is ook boos dat de resultaten van Fieldlabs ervoor hebben gezorgd dat er nu in bijvoorbeeld België wel concerten en festivals kunnen plaatsvinden terwijl er in Nederland niets met deze kennis gebeurt.

Bij het gesprek waren justitieminister Ferd Grapperhaus, coronaminister Hugo de Jonge, cultuurminister Ingrid van Engelshoven en minister Stef Blok van Economische Zaken aanwezig. Namens de evenementenbranche waren Unmute Us en de Alliantie van Evenementenbouwers aanwezig.

De bewindslieden hebben de evenementenbranche wel beloofd “de argumenten mee te nemen in hun besluitvorming richting de volgende persconferentie op 14 september”.