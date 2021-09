Hoekstra: voltooid leven is aan Kamer, niet aan formatie

Een stemming op het CDA-congres over de kwestie-voltooid leven zal de formatie niet in de weg zitten, denkt CDA-leider Wopke Hoekstra. De christendemocraat vindt namelijk dat dit soort medisch-ethische kwesties aan individuele Tweede Kamerleden moet worden gelaten. “Dit is niks nieuws en het is een zeer te verdedigen lijn”, zegt Hoekstra. Samenwerking met Kaag zal er niet lastiger op worden, denkt hij. “Geen sprake van.”

Een groep leden zal de CDA-fractie tijdens het congres van zaterdag oproepen om “niet mee te werken aan invoering van een dergelijke wet”, waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken zonder medisch lijden. Hoekstra zegt dat hij op het congres wederom zal uitspreken dat voltooid leven een vrije kwestie is. Dat is ook de mening van het bestuur, hoewel de CDA-top wel adviseert de resolutie over te nemen. In de resolutie zelf staat juist dat de wet wet onverenigbaar is met het fundament van het CDA, en dat het niet een vrije kwestie voor volksvertegenwoordigers mag zijn.

Volgens Hoekstra wordt de formatie dan ook niet zozeer lastig door dit onderwerp, maar is dat het al vanwege andere redenen. De formatie zit vast omdat verschillende partijen elkaar uitsluiten. De onlangs aangetreden informateur Johan Remkes moet een doorbraak zien te bewerkstelligen, en gaat op zoek naar een minderheidskabinet bestaande uit een combinatie van VVD, CDA en D66.

Als de wet-voltooid leven wordt aangenomen, kunnen mensen ouder dan 75 met een langdurige en onveranderlijke stervenswens de mogelijkheid krijgen om een einde te maken aan hun leven. In de vorige kabinetsperiode waren dit soort ethisch gevoelige onderwerpen uitgesteld, omdat D66 lijnrecht tegenover de ChristenUnie en in mindere mate het CDA stond.

D66 wil, nadat de partij er na de verkiezingen zetels bijkreeg, op dit punt bewegen. D66-leider Sigrid Kaag wil de medisch-ethische kwesties dus niet van tevoren vastleggen in een coalitieakkoord. “Het is aan het geweten en individuele overtuiging van ieder Kamerlid.” Ze verwacht dat ook binnen haar fractie D66’ers anders zullen stemmen dan de partij en de wet dus niet steunen. Ook Kaag denkt dat het CDA-voorstel niet voor problemen zal zorgen.