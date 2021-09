Rechtbank vraagt opheldering OM over MH17-onderzoek

De rechtbank wil meer informatie van het Openbaar Ministerie over diverse berichten die recent in de media zijn verschenen over het MH17-onderzoek. Het gaat om het bericht dat het OM zelf naar buiten had gebracht over de nieuwe oproep voor informatie, die zich met name richt op de inwoners van de Russische stad Koersk. Ook wil de rechtbank meer weten over het verhaal dat Oekraïne op het punt zou hebben gestaan twee Russen te arresteren die naar eigen zeggen betrokken waren bij het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines.

Dat zei de voorzitter van de rechtbank Den Haag, voor dit monsterproces uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, vrijdag aan het begin van de zitting. Deze weken staat het proces in het teken van de verhalen van nabestaanden van de slachtoffers. Ruim negentig nabestaanden hebben aangegeven gebruikt te willen maken van het spreekrecht.

MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald in Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren bijna tweehonderd Nederlanders. Drie Russen en een Oekraïner worden vervolgd voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp, rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de rest heeft niet gereageerd op de oproepen van de rechtbank.

Uit onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT), is gebleken dat het neerhalen van het passagiersvliegtuig met een Buk-raket van Russische makelij is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die dachten dat het om een militair toestel ging.

Het internationale onderzoeksteam riep begin deze maand Russische militairen op die meer weten over de ramp om informatie, zoals foto’s, video’s, e-mails en officiële documenten, te delen. De informatieoproep is specifiek gericht op inwoners van de Russische stad Koersk, omdat daar volgens het JIT de Buk-raket vandaan kwam die het vliegtuig neerschoot.