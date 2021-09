Horecabranche: opening clubs tot middernacht verandert niets

Nachtclubs en discotheken blijven eigenlijk gewoon gesloten, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) over uitgelekte kabinetsplannen om de nachthoreca tot middernacht weer te openen. Voorzitter Dirk Beljaarts spreekt ook van “een draai van het kabinet vanwege het kort geding dat ze dachten te gaan verliezen”.

Die rechtszaak was eerder op de dinsdag. Daarin eiste KHN van de Staat dat nachtclubs en discotheken weer open mogen zonder sluitingstijd. De rechter doet daar vrijdag uitspraak over. Het nieuws over de beperkte heropening van clubs maakt die zaak volgens Beljaarts niet overbodig, omdat dansgelegenheden belemmerd blijven door de sluiting om middernacht.

De nieuwe mogelijkheden voor discotheken zijn volgens de branchevereniging geen verruiming voor de zwaar getroffen ondernemers. “Dit is eigenlijk net zo erg als de complete sluiting”, zegt Beljaarts. “Wat ga je tussen 22.00 uur en 00.00 uur doen? Want eerder begint het nachtleven niet. Er gaan geen ontbijtjes geserveerd worden.”