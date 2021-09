RIVM meldt 2041 nieuwe coronagevallen

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 2041 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn bijna 300 gevallen minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2282 coronabesmettingen per dag geregistreerd.

Vorige week dinsdag stond het weekgemiddelde nog op 2545 gevallen per dag. Het aantal positieve tests nam afgelopen dagen geleidelijk af, zo stond dinsdag ook in de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tussen zondag en maandag kwamen er 1768 nieuwe gevallen binnen bij het RIVM. Het was de eerste keer in ruim twee maanden dat er minder dan 2000 gevallen in een etmaal werden geregistreerd. Het dagcijfer is nog een fractie naar beneden bijgesteld: maandag meldde het RIVM nog 1777 nieuw geregistreerde besmettingen.

Het RIVM meldt dinsdag tien nieuwe sterfgevallen door Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Deze mensen zijn niet allemaal afgelopen etmaal overleden, want het duurt vaak even voor een aan coronagerelateerd sterfgeval wordt doorgegeven aan het instituut.

In Amsterdam hoorde het hoogste aantal mensen afgelopen 24 uur dat men een besmetting had opgelopen: 132 mensen overkwam dit in de hoofdstad. In Rotterdam ging het om 130 mensen. In Utrecht kregen 76 mensen een positieve testuitslag, in Den Haag 73 en in Zaanstad 29.