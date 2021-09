Kamer debatteert over schrappen anderhalvemeterregel

De Tweede Kamer debatteert over de nieuwe coronaregels die het kabinet vanaf 25 september wil invoeren. Het parlement buigt zich onder meer over de afschaffing van de anderhalvemeterregel, de bredere inzet van coronatoegangsbewijzen en de versoepelingen voor evenementen.

Verschillende partijen hebben al kritiek geuit en vragen gesteld over de plannen. Zo vraagt de ChristenUnie zich af of het een goed idee is dat mensen binnenkort veel vaker moeten aantonen dat ze genezen zijn van corona of getest of gevaccineerd zijn. D66 heeft juist suggesties gedaan voor een strengere variant van het toegangsbewijs waarmee dan meer sectoren heropend zouden kunnen worden.

In de Kamer zijn vragen gerezen over de noodzaak van sommige coronamaatregelen, zoals de plicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien op het terras. Ook wordt betwijfeld of het verstandig is om in dit stadium al de anderhalvemeterregel los te laten. Verder hebben Kamerleden vragen over de testfaciliteiten, het vaccinatieprogramma, de maatschappelijke positie van ongevaccineerden en kwetsbaren en de handhaving van de regels, zo bleek daags na de persconferentie.

Infectieziektendeskundige Jaap van Dissel van het RIVM zei woensdag in de Kamer dat die stap spannend is gezien het aanstaande griepseizoen. Dat geeft het virus weer “de wind in de rug”, zei hij. Uit berekeningen is gebleken dat als gevolg van de aanstaande versoepelingen het aantal patiĆ«nten op de intensive cares waarschijnlijk zal toenemen.