Centrale opvang vol: 200 asielzoekers verhuizen naar Heumensoord

Ongeveer 200 asielzoekers verhuizen dinsdagavond naar de noodopvang Heumensoord in Nijmegen omdat de centrale asielopvang in Ter Apel vol zit. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) desgevraagd weten.

De noodopvanglocatie Heumensoord is bedoeld voor Afghaanse evacués. Toch worden de ‘reguliere’ asielzoekers er nu heengebracht, omdat er in Ter Apel zoveel mensen binnenkomen dat er onvoldoende opvangplekken zijn. Ook op andere locaties is er geen capaciteit meer, vertelt de woordvoerder.

“Het gaat om een tijdelijke maatregel om de mensen toch een bed en een dak boven het hoofd te geven. De verwachting is dat de groep er ongeveer vijf dagen zal blijven.” De komende tijd komen er verschillende nieuwe opvanglocaties beschikbaar, zoals een opvang in de Zeelandhallen in Goes. Daar is plek voor 320 asielzoekers. Het COA blijft in gesprek met gemeentes om meer nieuwe opvang te vinden.

Er is een groot tekort aan opvanglocaties omdat een groter aantal mensen dan normaal asiel aanvraagt, mede door de komst van evacués uit Afghanistan. Ook is er een gebrek aan woningruimte in Nederland, waardoor zogenoemde statushouders langer in de opvang moeten blijven. Eerder deed het kabinet een oproep aan gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden.

Ook in andere gemeenten wordt binnenkort (mogelijk) noodopvang aan asielzoekers geboden, zoals in ‘s-Gravendeel, Utrecht, Leeuwarden, Eemsdelta en Velp.