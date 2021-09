Partijen zoeken ruimte in begroting in debat over miljoenennota

De Tweede Kamer debatteert over de begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar. Omdat het kabinet in demissionaire staat is, en VVD, D66 en CDA hebben gezegd te willen overleggen over de begroting, zien veel partijen ruimte om hun eigen plannetjes in te dienen. Daarvoor is de mogelijkheid tijdens het marathondebat over de Prinsjesdagplannen: de Algemene Politieke Beschouwingen.

Ondanks dat het demissionair is, investeert het kabinet nog flink, in onder meer klimaatmaatregelen en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra zet het kabinet vooral geld opzij voor de aanpak van problemen die niet langer kunnen wachten.

Maar er is ook ruimte voor de partijen in de Tweede Kamer om met voorstellen te komen. Volgens ingewijden is er voor honderden miljoenen aan onderhandelingsruimte. Naar verluidt hebben veel partijen al plannen neergelegd die samen vele miljarden kosten, dus het kabinet én de Kamer zullen keuzes moeten maken.

Naast de discussie over de begroting, zal het bij de Algemene Politieke Beschouwingen ook gaan over de staat van het demissionaire kabinet, waarvan tal van ministers inmiddels zijn opgestapt. De oppositie zal de kans grijpen om haar onvrede en ongeduld te uiten over de formatie, die al langer dan een halfjaar niet van de grond komt.

Op woensdag spreken de leiders van de Kamerfracties, inmiddels een recordaantal van negentien. Donderdag is premier Mark Rutte namens het kabinet aan het woord.