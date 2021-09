Rutte: idioten die harddrugs gebruiken houden systeem in stand

Mensen die harddrugs gebruiken zijn “idioten” die het verdienmodel van zware criminaliteit in stand houden. Demissionair premier Mark Rutte ergert zich “kapot” aan de grote hoeveelheid cocaïne die in Nederland wordt gebruikt, zo zei hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op vragen van PVV-voorman Geert Wilders.

Wilders bepleitte in het parlement dat het bezit van een kleine hoeveelheid harddrugs voortaan vervolgd wordt. Hij hekelde ook de mogelijkheid om drugs te laten testen. “We moeten ook gebruikers keihard aanpakken”, zei de PVV’er, ook verwijzend naar de moord op Peter R. de Vries en misdaden waar Ridouan Taghi van beschuldigd wordt. Rutte zei Wilders’ pleidooi tegen drugs te begrijpen, maar betwijfelde of het praktisch te doen is, ook gezien de capaciteit bij politie en justitie.

“Iedereen in Amsterdam, Den Haag of waar ook die een lijntje coke snuift, is onderdeel van een systeem van zware criminaliteit waar vele, vele miljarden in omgaat”, aldus Rutte. “Ik wil alleen wel hier toezeggingen doen die ik kan waarmaken en ik wil weten dat dit betekent voor de opsporing en voor de balans van rechtshandhaving.” Rutte wees erop dat er een paar honderd miljoen euro extra vrijgemaakt wordt voor veiligheid, maar wil wel een nader onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid.