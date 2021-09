De Jonge: Baudet moet over corona niet beluisterd worden

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge draaide Thierry Baudet woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de rug toe omdat “deze woorden het niet verdienen om beluisterd te worden”. Volgens De Jonge misbruikt Baudet de Tweede Kamer om misinformatie over het coronavirus te verspreiden en brengt hij daarmee de gezondheid van mensen in gevaar. De minister stoorde zich ook aan Baudets uitlatingen over de Tweede Wereldoorlog, zo zei hij voor de camera’s van RTL Nieuws en SBS.

De Jonge draaide zijn stoel in de Kamer al weg toen Baudet nog onderweg was naar het spreekgestoelte. Hij vermeed ook de blik van de voorman van Forum voor Democratie. Volgens De Jonge heeft Baudet steeds de ernst van het virus ontkend en de vaccinatiebereidheid ondermijnd. Dat stoort de minister nu er nog altijd mensen opgenomen moeten worden, zei hij voor de camera’s. “Daar hadden ze niet hoeven liggen, in dat ziekenhuis, als ze niet waren misleid door desinformatie. Ik vind het heel moeilijk om daar beleefd naar te gaan zitten luisteren.”

Baudet nam het in de Kamer ook op voor mensen die tegen het coronabeleid protesteerden door een Jodenster te dragen. De Jonge sprak donderdag van “totaal misplaatste vergelijkingen”. Eerder op de dag had ook minister-president Mark Rutte impliciet kritiek op de uitingen van Baudet.