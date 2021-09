Nederland op drempel van 2 miljoen positieve tests

De corona-uitbraak in Nederland liep bijna een jaar, toen de miljoenste positieve test werd geregistreerd. Dat gebeurde afgelopen februari. Ruim 7 maanden later is dat aantal verdubbeld. Begin komende week, waarschijnlijk op dinsdag of woensdag, passeert Nederland de grens van 2 miljoen bevestigde besmettingen.

De teller stond zaterdag op 1.994.901 positieve tests. Dat betekent dat de grens is geslecht wanneer er nog 5100 nieuwe gevallen bij komen. De laatste week zijn er gemiddeld bijna 1700 positieve tests per dag. Daarmee zou het nog drie tot vier dagen duren voor de 2 miljoenste melding een feit is.

Amsterdam telt de meeste positieve tests. In 577 dagen tijd zijn in de hoofdstad 117.233 besmettingen vastgesteld. Rotterdam volgt met 98.141 gevallen. In Den Haag zijn 65.771 positieve tests geweest en in Utrecht 42.823. In de top 10 staan verder Tilburg (28.749), Eindhoven (27.199), Almere (24.455), Groningen (21.142), Breda (20.998) en Den Bosch (19.990). Hekkensluiters zijn de vijf kleinste gemeenten van het land: Terschelling (332), Ameland (280), Rozendaal (128), Vlieland (82) en Schiermonnikoog (49). In Rotterdam zijn de meeste inwoners overleden aan het virus (985), gevolgd door Amsterdam (856) en Den Haag (572). Rozendaal en Vlieland zijn de enige gemeenten zonder geregistreerde coronadoden.

In werkelijkheid is Nederland overigens allang voorbij de 2 miljoen besmettingen. In de eerste fase van de uitbraak werd lang niet iedereen getest. Tijdens de tweede en derde golf waren de teststraten soms zo overweldigd, dat het niet altijd lukte om een afspraak te maken. Het is niet bekend, en niet meer na te gaan, hoeveel mensen toen zijn genezen of gestorven zonder dat ooit is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hadden.

Nederland was wereldwijd het 21e land dat door de grens van 1 miljoen gevallen ging en wordt nu het 22e land dat het 2 miljoenste coronageval noteert. Verspreid over de wereld zijn in totaal 230 miljoen positieve tests geregistreerd. De Verenigde Staten voeren de lijst aan met 42,3 miljoen gevallen, gevolgd door India (33,6 miljoen), BraziliĆ« (21,2 miljoen), Groot-BrittanniĆ« (7,6 miljoen) en Rusland (7,4 miljoen). De lijst wordt bijgehouden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties, maar die is wel afhankelijk van de cijfers die landen zelf aanleveren. Zo heeft China, waar het virus het eerst om zich heen greep, officieel zo’n 124.000 gevallen. Dat zijn er net iets minder dan NamibiĆ« en Ghana, en net iets meer dan Cyprus, Cambodja en Amsterdam.