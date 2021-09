Geen DdoS-aanvallen meer op servers coronacheck-app van VWS

Er zijn geen cyberaanvallen meer op de servers van de coronacheck-app, meldt een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zondag. Het aanmaken van een QR-code moet geen probleem meer opleveren.

De servers hadden zaterdag te maken met “forse” DdoS-aanvallen. Met het feit dat veel mensen hun QR-code aanmaakten, leidde dat tot overbelasting. Sinds zaterdag is de QR-code nodig om horeca, evenementen en andere activiteiten te bezoeken.

Het is volgens de woordvoerster niet duidelijk wie achter de aanvallen zit. Bij een DdoS-aanval wordt geprobeerd een website, server of dienst onbereikbaar te maken. Via een netwerk van gehackte apparaten wordt een computersysteem zo massaal bezocht dat deze crasht.