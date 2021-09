Levenslang geëist voor vier moorden in gezin Etten-Leur

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Breda een levenslange celstraf geëist tegen Onur K. Hij zou op 27 maart vorig jaar in Etten-Leur zijn vrouw (31), moeder (65), zoon (6) en dochter (2) hebben vermoord.

Onur K. (34) heeft alleen de moord op zijn moeder bekend. De andere drie moorden zijn door onbekende anderen gepleegd, verklaarde K. Volgens de officier van justitie echter heeft hij de vier eerst zware pijnstillers toegediend. Daarna zou hij ze “één voor één” met handen en snoeren hebben gewurgd.

Het komt in Nederland zeer weinig voor dat levenslang wordt geëist in zaken zonder crimineel of terroristisch oogmerk.

K. is door gedragsdeskundigen onderzocht, maar die konden geen stoornis vinden die van invloed kan zijn geweest bij het misdrijf. Volgens justitie moet hij daarom volledig toerekeningsvatbaar worden gehouden voor de moorden. “Na de moorden doet hij alsof er niets gebeurd is. Terwijl de lichamen boven liggen appt hij kennissen dat ze ziek zijn. Hij stuurt naar familie zelfs een foto van de lichamen, alsof ze liggen te slapen.”

De man had in de tijd van de moorden zware gokschulden. Daardoor kwam hij ook privé in de penarie en moest hij zijn huis verkopen. Volgens K. was hij in contact gekomen met buitenlanders, van wie hij tegen een torenhoge rente geld kon lenen, 620.000 euro. Mogelijk zouden zij achter de moord op zijn vrouw en kinderen zitten, verklaarde hij bij de politie. Woensdag bij de rechtbank beriep hij zich telkens op zijn zwijgrecht.

K. verklaarde verder dat hij na het aantreffen van de lichamen z’n moeder had gebeld. Die was gekomen en reageerde hysterisch. Daarop bracht K. haar om het leven. Bij de politie: “Na de dood van mijn vader rouwde ze twee jaar lang. Met de gedachte om haar die pijn nu te besparen, heb ik haar om het leven gebracht.”

Justitie deed de verklaring van K. af als ongeloofwaardig. Er zijn door de politie ook geen aanwijzingen gevonden voor de betrokkenheid van andere personen bij de moorden. De woning zat gewoon op slot en er is alleen DNA van de verdachte en de slachtoffers gevonden. Wat er wel precies is gebeurd en wat het motief was, blijft onduidelijk. “Ogenschijnlijk omdat hij geen uitweg zag uit z’n financiële situatie en geen gezichtsverlies wilde lijden.”

De oma van de kinderen en moeder van de vrouw reageerde via een videoverbinding vanuit Turkije zeer emotioneel. “Geef hem de hoogste straf.” K. reageerde niet. De advocaat van de verdachte pleit later woensdagmiddag. Wanneer de uitspraak is, is nog niet bekend.