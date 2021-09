Jaar jeugddetentie geëist voor doodsbedreigingen Lale Gül

Voor het bedreigen van schrijfster Lale Gül heeft de officier van justitie woensdag twaalf maanden jeugddetentie geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, tegen de 19-jarige Oguz Ö. Justitie noemt de man uit Noord-Brabant geradicaliseerd en verdenkt hem ook van diverse bedreigingen met een terroristisch misdrijf.

Aan het voorwaardelijke deel van de strafeis zijn tal van voorwaarden verbonden. Zo wil het Openbaar Ministerie Ö. hem een verbod op social media opleggen. Daarnaast eist het OM een zogenoemde gedragsbeïnvloedende maatregel, wat betekent dat Ö. na zijn straf twaalf maanden onder intensief toezicht blijft staan.

Ö. werd op 1 april gearresteerd en zit nu 182 dagen vast. De officier noemt het belangrijk dat Ö. nu zo spoedig mogelijk moet beginnen met de intensieve begeleiding omdat hij aan het begin van een radicaliseringsproces staat.

Gül gaf woensdag in de rechtbank in Amsterdam tijdens haar slachtofferverklaring aan dat ze nog dagelijks angstig is. Daarom wil justitie Ö. ook een contactverbod opleggen en mag de verdachte vijf jaar lang niet naar Amsterdam komen. De officier noemde dit een stok achter de deur zodat hij Gül met rust laat.

Op sociale media zou Ö. hebben geschreven: “Ik hoor bij ISIS” en “Ik ga Nederlanders onthoofden”. Ook schreef hij: “Ik ben de grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving”. Op andere accounts dreigde hij met het plegen van een aanslag.

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek ‘Ik ga leven’ uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Ö. stuurde Gül onder meer de tekst: “Jij staat officieel op de zwarte lijst van sharia4holland”. Bij een screenshot van haar boekcover schreef Ö. onder meer: “Grote plannen met Lale Gül. We zijn overal in Amsterdam actief”. En hij postte volgens het OM een foto waarbij Gül is bewerkt met bakstenen.

Ö. liet zijn advocaat in de rechtbank een excuusbrief aan Gül voorlezen. “Ik heb de situatie zwaar onderschat. Dat is voor mij een levensles en ik heb er ook veel spijt van”, schreef hij. “Door alles wat ik heb gedaan, heb ik jou gekwetst en pijn gedaan. Ik was dom bezig en had nooit aan de gevolgen gedacht. Inmiddels heb ik jouw boek geaccepteerd”, schreef Ö. “Iedereen heeft de vrijheid om zijn verhaal te delen. Jouw verhaal zal iedereen mogen lezen.”

De rechtbank doet op 13 oktober uitspraak.