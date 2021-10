Secondanten praten bij informateurs over agenda formatie

De secondanten Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) zijn donderdagochtend bij de informateurs aangeschoven om te praten hoe de onderhandelingen verdergaan. Sinds een week zit er weer beweging in de formatie, nadat de vier partijen besloten met elkaar te onderhandelen.

De gesprekken zullen vooral gaan over de agenda’s van de onderhandelaars en welke werkafspraken er gelden. Hermans sluit niet uit dat ook al inhoudelijk wordt gesproken over bepaalde onderwerpen, want in de gesprekken met informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) wordt “van alles en nog wat” besproken.

Schouten zegt dat de verhoudingen tussen de secondanten altijd goed zijn geweest, hoewel ze Hermans nog niet zo goed kent. Met Heerma heeft ze tijdens de vorige formatie in 2017 veel contact gehad. Ook heeft ze veel met Jetten samengewerkt, onder andere toen hij fractievoorzitter van zijn partij was.

Jetten verwacht dat ze “ergens aan het begin van de avond” klaar zijn. Schattingen over hoe lang de formatieonderhandelingen in totaal gaan duren, wil hij niet meer maken.