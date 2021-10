Vijf kanshebbers op Boekenbon Literatuurprijs

Vijf auteurs maken kans op de Boekenbon Literatuurprijs 2021 (50.000 euro). Op de shortlist staan Esther Gerritsen met De terugkeer, Wessel te Gussinklo met Op weg naar De Hartz, Tobi Lakmaker met De geschiedenis van mijn seksualiteit, Chris De Stoop met Het boek Daniel en Peter Terrin met Al het blauw. De jury onder leiding van Winnie Sorgdrager koos de uiteindelijke kanshebbers uit de schrijvers van 495 titels, fictie én non-fictie, verschenen tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021.

Gerritsen weet in haar roman “als geen ander op tragikomische wijze de complexiteit en absurditeit van menselijke relaties te fileren”, vindt de jury. Te Gussinklo zuigt de lezer volgens het gezelschap “onweerstaanbaar mee in de gedachtenwereld van een vertwijfeld individu.” Lakmaker maakte een “kwetsbaar debuut over de zoektocht naar intimiteit, met humor én branie”.

De Stoop weet “op indringende wijze een klein verhaal universele proporties te geven”, aldus de jury. En Terrin “schreef een intense, melancholische roman over de onontkoombare noodzaak van verbinding en het brandende verlangen om je los te maken.” Donderdag 11 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Boekenbon Literatuurprijs geldt als bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek, waarbij het niet uitmaakt of het fictie of non-fictie is. De prijs wordt jaarlijks toegekend door een jury van beroepslezers zoals recensenten en boekverkopers uit Vlaanderen en Nederland.