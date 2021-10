Knapen: nog geen kabinetsbesluit over aantal op te nemen Afghanen

In de ministerraad is nog geen besluit genomen over het aantal Afghanen dat naar Nederland mag komen. Dat zei demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) vrijdag na de wekelijkse vergadering van het kabinet. “Ik kan er nog niets definitiefs over zeggen.”

De minister verwacht “de komende dagen” duidelijkheid te kunnen verschaffen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het gevoelige dossier, dat al aan twee bewindslieden de kop heeft gekost. Donderdag meldden ingewijden dat het kabinet zo’n 2000 Afghanen zou willen opnemen.