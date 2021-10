Proefpersonen CureVac kunnen ander coronavaccin krijgen

Mensen die als proefpersoon mee hebben gedaan aan een onderzoek met het coronavaccin van het Duitse Curevac kunnen een ander vaccin bij de GGD krijgen. Dat laat het UMC Utrecht weten, dat het onderzoek met het middel leidde. Deelnemers zijn dinsdagavond laat ingelicht. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet duidelijk.

CureVac maakte dinsdag bekend dat het bedrijf stopt met de ontwikkeling van het coronavaccin. Ook de beoordeling van het middel door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt afgebroken. Het vaccin wordt dus niet geregistreerd als officieel coronavaccin in Europa.

Dat betekent dat proefpersonen die CureVac hebben gehad geen vaccinatiebewijs krijgen. Zij kunnen dus ook niet zonder zich te laten testen een coronatoegangsbewijs krijgen, waarmee ze naar onder meer restaurants, concerten en op vakantie kunnen. Door zich te laten inenten met een vaccin dat wél geregistreerd staat, zoals dat van Pfizer/BioNTech, krijgen ze alsnog een vaccinatiebewijs. Volgens het UMC Utrecht levert het zetten van een extra vaccin geen gevaar voor de gezondheid op.

De studie, in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Amsterdam UMC en de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar gaat wel door, aldus het UMC Utrecht.