Rechtbank moet nadenken over afsplitsen zaak Taghi

De rechtbank gaat nadenken over het verzoek van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi om zijn strafzaak af te splitsen van het proces Marengo. Taghi’s advocaat Inez Weski had dat verzoek eerder namens haar cliënt gedaan. Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen deze afsplitsing. Woensdag was er een extra zitting in het omvangrijke liquidatieproces in de zwaarbeveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Wanneer de knoop wordt doorgehakt, zei de voorzitter van de rechtbank niet.

Weski vroeg tijdens de vorige zitting in september “op nadrukkelijk verzoek” van haar cliënt zijn zaak af te splitsen van de andere verdachten, “in het belang van de rust van het proces”. Volgens Weski is er in de megazaak “disproportioneel” veel aandacht voor Taghi. “Als de zaak van Taghi wordt afgesplitst, kunnen we in het huidige proces terugkeren tot de kern en krijgen de medeverdachten en hun belangen voldoende aandacht.”

Het OM verzet zich tegen afsplitsing “om proces-economische redenen”. Volgens de officier van justitie zijn de zaken van Taghi en de medeverdachten dusdanig met elkaar verweven dat splitsing niet goed is. Ook zal het zorgen voor extra belasting van kroongetuige Nabil B., die dan in beide processen gehoord moet worden. Ook zou het betekenen dat meerdere strafkamers zich min of meer gelijktijdig over de betrouwbaarheid van de kroongetuige moeten uitlaten en over de rechtmatigheid van de afspraken die justitie met kroongetuige B. heeft gemaakt. Dat kan niet, vindt het OM.

Marengo draait om meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er zijn in totaal zeventien verdachten, onder wie Taghi en kroongetuige Nabil B. Het proces is onder hoogspanning komen te staan door de drie moorden in de directe omgeving van de kroongetuige: op zijn broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en adviseur Peter R. de Vries. Een van B.’s huidige advocaten noemde Marengo vorige maand “het meest verziekte en meest vergiftigde proces ooit”.

In december gaat de inhoudelijke behandeling van de zaak weer verder.

Afgelopen vrijdag werd een van de advocaten van Taghi aangehouden. Het gaat om zijn 38-jarige neef. Hij werd opgepakt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar Taghi sinds zijn arrestatie december 2019 verblijft. Volgens het OM is de advocaat maandenlang de boodschapper geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld.

De advocaat had sinds maart 2021 toegang tot zijn neef in de EBI en bezocht hem tientallen keren. De twee zouden volgens justitie bezig zijn geweest met het beramen van uitbraakplannen.