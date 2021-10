Activisten Extinction Rebellion houden slotbetoging actieweek

In de ambassadewijk in Den Haag zijn ongeveer honderd activisten van Extinction Rebellion vertrokken voor een betoging die het slotstuk vormt van een actieweek in de hofstad. De groep loopt met verschillende kleuren vlaggen omringd door veel politie een route langs ambassades.

Volgens de beweging gaat het om een “solidariteitsmars voor diegenen die nu al keihard geraakt worden door de klimaat- en ecologische crisis. Mensen in het mondiale Zuiden strijden dagelijks voor hun leefomgeving, levenswijze en levens”.

Extinction Rebellion voert deze week actie in de hofstad. Eerder blokkeerden ze onder meer kruispunten en hielden ze een stille tocht ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van klimaatverandering. Bij de mislukte poging tot het blokkeren van de Utrechtsebaan woensdag werden 23 betogers en twee meereizende journalisten aangehouden.

De groep wil met de acties aandacht voor klimaatverandering en eist dat Nederland per 2025 klimaatneutraal is.