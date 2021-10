Blokhuis: afschuwelijk triatlonverhaal bewijst noodzaak onderzoek

Het verhaal van voormalige toptriatleten in Trouw over misstanden in de triatlon (de combinatie van zwemmen, fietsen en rennen) is een “afschuwelijk bericht”, vindt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis. Het bewijst volgens hem de noodzaak om de volledige sport door te lichten op mishandeling, grensoverschrijdend gedrag en andere wantoestanden.

Een onderzoek werd deze week, mede op aandringen van de Kamer, aangekondigd. Het volgt op een vernietigend rapport over misstanden in de turnwereld. “Kennelijk zijn er meer misstanden in de sport, als het klopt wat ze zeggen. En waarom zouden we daaraan twijfelen”, zegt Blokhuis over de persoonlijke verhalen van oud-triatleten Charissa Zijlstra en Renate Timmerman. In Trouw vertellen zij vrijdag over de nietsontziende aanpak op het Nationaal Triathlon Trainingscentrum in Sittard, die in hun geval leidde tot grote mentale gezondheidsproblemen. Timmerman kampt jaren later nog steeds met een eetstoornis.

Het bredere onderzoek dat nu wordt gedaan naar uitwassen in de topsport, “is niet zo diepgravend als de turnsport”, maar neemt wel “de hele sportcultuur” onder de loep. “En natuurlijk gaat ook triatlon daarin meegenomen worden”, aldus de staatssecretaris.