DSW beperkt premiestijging tot 3,25 euro

DSW zal de premie van de basisverzekering volgend jaar verhogen met 3,25 euro, zo heeft de zorgverzekeraar als eerste laten weten. DSW-verzekerden gaan 127,75 euro per maand betalen.

Stijgende zorgkosten, veroorzaakt door loon- en prijsstijgingen en het steeds vaker toepassen van dure specialistische geneesmiddelen, zouden eigenlijk een stijging van 7,50 nodig hebben gemaakt, maar die wordt dus nog niet eens voor de helft doorgevoerd. Dat kan volgens de organisatie doordat er compensatie is voor de coronakosten. Daarin is niet verrekend dat er minder geld aan reguliere zorg kon worden besteed door de afschaling daarvan.

Dat komt doordat de compensatie plaatsheeft via de wettelijke catastroferegeling, die eigenlijk bedoeld is voor rampen die meestal alleen drukte in een bepaalde regio veroorzaken en geen verdere afschaling van zorg tot gevolg hebben. De vergoeding leidt daarom nu tot een positief saldo en DSW gebruikt dat om de premiestijging op 3,25 te houden.

Lang niet alle uitgestelde zorg hoeft ook nog te worden ingehaald, legt voorzitter Aad de Groot van de raad van bestuur uit. Sommige zorg is op de lange duur niet meer nodig, herhaalconsulten en consulten ter geruststelling bijvoorbeeld, of een kijkoperatie in verband met pijn die is verdwenen. Maar sommige zorg kan ook niet worden verleend doordat er te weinig mensen zijn, zegt hij. De Groot noemt de beperking van de premiestijging “niet meer dan terecht”. Het geld is beschikbaar doordat verzekerden geen beroep konden doen op bepaalde zorg, stelt hij.

DSW laat het eigen risico op 375 euro, nog steeds een tientje minder dat het wettelijk vastgestelde bedrag. “Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbijschiet. DSW is voorstander van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen”, zo laat de maatschappij weten.

DSW maakt traditioneel een week na Prinsjesdag de nieuwe premie bekend, maar is deze keer wat later doordat er nog onduidelijkheid was over de coronakosten van de laatste maanden. Het was al bekend dat de verzekeraar de stijging van de kosten zo veel mogelijk hoopte te kunnen beperken door de compensatie.