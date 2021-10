Piets blog: Er kan van alles in oktober

Oktober is typisch zo’n maand waarin wat het weer betreft van alles kan. Van koude nachten met mist naar soms zomertemperaturen met flink wat zon. Van rustig weer naar ruig en stormachtig. Van droog met flink wat zon tot fikse buien met hagel en soms natte sneeuw.

De afgelopen nacht zorgde een koude bovenlucht met vrij helder weer landinwaarts voor een afkoeling naar 2 of 3 graden. In het zuiden en oosten van ons land ongeveer -2 of -3 graden aan grondvorst. Hier staat dinsdag tegenover met een zuidelijke stroming en overdag een opwarming naar 18 tot 20 graden. Dit gaat samen met een krachtige wind uit zuid tot zuidwest. De dagen erna zullen tot en met vrijdag over het algemeen buiig weer brengen met een krachtige tot harde wind. De te hoge temperaturen voor deze periode van het jaar blijven ook.