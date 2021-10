Kabinet en provincies overleggen dinsdag weer over asielzoekers

Commissarissen van de Koning overleggen dinsdag opnieuw met het kabinet over de noodopvang van asielzoekers, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo’n gesprek vond vrijdag ook al plaats, waarin het kabinet de provincies vroeg binnen een paar dagen in totaal duizend plekken voor noodopvang te regelen. Het vervolgoverleg stond gepland voor maandag, maar is verplaatst.

Meer details, zoals de tijd, plaats en welke bewindslieden bij het overleg zijn, zijn nog niet bekend.

Vrijdag spraken demissionair ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol tijdens een spoedoverleg met de commissarissen over een oplossing voor de asielproblematiek.

Aanleiding voor het overleg was een noodkreet van de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen die het Rijk vroeg te helpen, omdat het azc in het Groningse Ter Apel het probleem niet alleen kan oplossen. Die noodopvang is al langere tijd overvol. Onlangs sliepen er 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er plaats was voor 275. De lokale gemeenteraad uitte zijn bezorgdheid over berichten van de GGD dat een overvolle opvang een ernstig gezondheidsrisico is en de kans op verspreiding van infectieziekten vergroot.

Meerdere gemeenten maakten de afgelopen dagen bekend gehoor te geven aan de oproep van het kabinet. Zondag meldden de gemeenten Hengelo, Utrecht en Amersfoort noodopvang te organiseren, in navolging van Middelburg op zaterdag.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) liet weten “heel blij” te zijn met de honderden extra tijdelijke plekken. “Voor nu geeft dit ons een periode lucht”, aldus een woordvoerster. Zo zou de druk op de noodopvang in Ter Apel wat verminderen.