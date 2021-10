Turkije verwelkomt verklaring Nederlandse ambassadeur en anderen

In de diplomatieke rel tussen Turkije en tien westerse landen over een gevangen Turkse activist, heeft de Turkse president Erdogan een verklaring van hun ambassadeurs, onder wie de Nederlandse vertegenwoordiger, verwelkomd. In de boodschap zeggen de ambassades zich te blijven houden aan diplomatieke verdragen, en zich niet te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden.

De ambassadeurs reageren daarmee op de aankondiging van Erdogan dat hij de tien tot ongewenst persoon wil laten verklaren. Zij zouden dan het land moeten verlaten. Erdogan is boos dat zij een week geleden gezamenlijk opriepen Osman Kavala vrij te laten. Deze filantroop en strijder voor mensenrechten zit al vier jaar vast zonder veroordeling.

De president noemde de oproep, die diplomatiek gezien ongebruikelijk is, onfatsoenlijk. Het is nog onduidelijk of de tien daadwerkelijk moeten vertrekken. Officieel zouden zij nog niets hebben vernomen.