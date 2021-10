Ziekenhuizen praten weer over spreiding patiënten na opnamestop

Een aantal ziekenhuizen in Zuid-Holland overlegt maandagochtend over de verspreide opvang van coronapatiënten, meldt het HagaZiekenhuis in Den Haag. Zondagmiddag stelde het ziekenhuis een tijdelijke opnamestop in omdat overbezetting dreigde. Ambulances kregen de opdracht patiënten naar andere ziekenhuizen in de regio te brengen.

De laatste maanden van de coronapandemie was de capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen voldoende en was spreiding van patiënten niet of nauwelijks nodig. Maar volgens voorzitter Martin Schalij van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is de druk op de zorg toegenomen nu het normale leven na corona steeds meer wordt opgepakt. Er worden volgens hem niet alleen meer coronapatiënten opgenomen, maar ook bijvoorbeeld weer meer slachtoffers van ongevallen of mensen die een hartaanval hebben gehad.

Schalij pleitte er bij de regionale Omroep West voor “om het hoofd erbij te houden, weer mondkapjes te gebruiken, thuis te werken en 1,5 meter afstand te houden. Als je dat samen doet, dan ben je er al.”