Ouderenbond ANBO wil coronamaatregelen terug

Ouderenbond ANBO vindt dat het kabinet zo snel mogelijk maatregelen moet nemen om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. “Te denken valt aan het herinvoeren van de 1,5 meterregel of de mondkapjesplicht”, aldus de organisatie.

Het aantal positieve coronatests stijgt in elke leeftijdsgroep, maar vooral onder ouderen. In de cijfers van vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat meer dan 1500 zeventigers positief waren getest, ruim 72 procent meer dan de week ervoor. Het aantal positieve tests onder tachtigers steeg met 76 procent en onder 90-plussers met 72 procent, terwijl het aantal nieuwe gevallen onder de hele bevolking met ‘slechts’ 44 procent toenam. Ook het aantal ziekenhuisopnames onder ouderen stijgt explosief, het is meer dan verdubbeld sinds begin oktober. En het aantal sterfgevallen door corona neemt onder ouderen ook toe. En dat terwijl negen op de tien ouderen zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus. “Een zorgelijke ontwikkeling”, noemt de ANBO dat.

De ANBO wil ook dat het kabinet snel beslist of ouderen een extra prik tegen het coronavirus krijgen. Deze leeftijdsgroep was begin dit jaar als een van de eerste aan de beurt om de eerste en tweede prik te krijgen. “Als zo’n derde prik de afweer bij deze groep kan vergroten, moet daar niet mee worden gewacht.”