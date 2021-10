Grootste partij coke dit jaar in Rotterdamse haven: 4178 kilo

Opnieuw is een grote hoeveelheid cocaïne gevonden in containers in de Rotterdamse haven, 4178 kilo. Het is de grootste partij drugs die is aangetroffen tot nu toe dit jaar, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM laat zondag weten dat de drugs zaterdagavond werden gevonden. De coke zat in grote zakken soja en verspreid over twee containers.

De drugs hebben een straatwaarde van ruim 313 miljoen euro en zijn inmiddels vernietigd. De lading was afkomstig uit Paraguay, overgeladen op een ander schip in Uruguay en bestemd voor een bedrijf in Portugal.

Het HARC-team, waarin Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam samenwerken, onderzoekt de zaak.

De Rotterdamse haven staat bekend als een belangrijke smokkelplek om drugs Europa in te krijgen. De afgelopen tijd zijn meerdere drugsvondsten in de haven gedaan. Zo werd onder meer woensdag ongeveer 600 kilo cocaïne onderschept uit een zeecontainer tussen een vracht ananassen uit Costa Rica. Dinsdag ging het om een partij cocaïne van 529 kilo, die aan boord lag van een schip dat was afgemeerd aan de Merwedehaven. En vorige week donderdag werd 930 kilo drugs gevonden die verstopt zaten in een container met gebruikt frituurvet. Die lading was afkomstig uit Curaçao.

Zondag werd bekend dat de Colombiaanse autoriteiten in Cartagena een grote partij coke (meer dan 2000 kilo) hadden onderschept in een container die naar de Rotterdamse haven zou worden verscheept. De ruim 2000 pakketten drugs zaten verstopt in tassen in een container met koelkasten. De waarde wordt geschat op 400 miljard peso, omgerekend zo’n 91 miljoen euro. Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld, met Peru en Bolivia op de tweede en derde plek. De Rotterdamse haven staat bekend als een belangrijke smokkelplek om drugs Europa in te krijgen.

In buurland Panama namen de autoriteiten 3,5 ton drugs in beslag. Het ging om 3499 pakketjes die werden vervoerd op een schip uit Chili dat Nederland als bestemming had. Veiligheidsmedewerkers meldden dat er vermoedelijk niet eerder zo’n grote voorraad drugs in Panama in beslag is genomen, aldus de krant Diario Libre. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt om welke drugs het ging.